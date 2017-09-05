Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход предстоящих матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 5 сентября, в котором состоятся сразу восемь встреч.

«Авангард» и «Нефтехимик» реабилитируются. Прогнозы игрового дня КХЛ А ещё Ерыкалов ставит на «Сибирь», и на это есть веская причина.

«Металлург» Мг — «Адмирал»;

«Салават Юлаев» — «Барыс»;

«Трактор» — «Амур»;

«Лада» — «Куньлунь Ред Стар»;

«Витязь» — «Сибирь»;

ХК «Сочи» — «Нефтехимик»;

ЦСКА — «Югра»;

«Слован» — «Авангард».

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