Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход предстоящих матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 5 сентября, в котором состоятся сразу восемь встреч.
«Авангард» и «Нефтехимик» реабилитируются. Прогнозы игрового дня КХЛ
А ещё Ерыкалов ставит на «Сибирь», и на это есть веская причина.
«Металлург» Мг — «Адмирал»;
«Салават Юлаев» — «Барыс»;
«Трактор» — «Амур»;
«Лада» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Витязь» — «Сибирь»;
ХК «Сочи» — «Нефтехимик»;
ЦСКА — «Югра»;
«Слован» — «Авангард».
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