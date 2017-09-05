Гудачек: «Северсталь» довольна, что набрала шесть очков в двух домашних матчах

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек прокомментировал победу над минским «Динамо» со счётом 2:1.



«Я думаю, первые домашние матчи мы провели хорошо, заработали шесть очков. В первой встрече мы играли с „Локомотивом“, пришло очень много болельщиков, на трибунах был аншлаг. Для нас матч сложился прекрасно. А вот сегодня народу было меньше. Надеюсь, на играх с московским „Динамо“ и СКА зрителей будет больше.



Сегодня мы начали матч хорошо, оказывали давление на соперника, смотрелись лучше минского „Динамо“. Во втором периоде соперник добавил в скорости, стал создавать опасные моменты, они провели в нашей зоне около 10-15 минут. В третьем периоде мы заработали большинство, но не забили, не смогли создать по-настоящему опасный момент, чтобы забросить. Потом минское „Динамо“ забило, можно сказать, случайный гол. Мы довольны, что у нас шесть очков в этих матчах», — сказал Гудачек в эфире клубного телевидения.

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