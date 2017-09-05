175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гудачек: «Северсталь» довольна, что набрала шесть очков в двух домашних матчах

5 сентября 2017, вторник. 09:42 Хоккей

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек прокомментировал победу над минским «Динамо» со счётом 2:1.

«Я думаю, первые домашние матчи мы провели хорошо, заработали шесть очков. В первой встрече мы играли с „Локомотивом“, пришло очень много болельщиков, на трибунах был аншлаг. Для нас матч сложился прекрасно. А вот сегодня народу было меньше. Надеюсь, на играх с московским „Динамо“ и СКА зрителей будет больше.

Сегодня мы начали матч хорошо, оказывали давление на соперника, смотрелись лучше минского „Динамо“. Во втором периоде соперник добавил в скорости, стал создавать опасные моменты, они провели в нашей зоне около 10-15 минут. В третьем периоде мы заработали большинство, но не забили, не смогли создать по-настоящему опасный момент, чтобы забросить. Потом минское „Динамо“ забило, можно сказать, случайный гол. Мы довольны, что у нас шесть очков в этих матчах», — сказал Гудачек в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: «Динамо» уже догнало ЦСКА! Зачем тогда платить больше?
У рижского и минского «Динамо» всё гораздо хуже.

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Северсталь Юлиус Гудачек
Новости. Хоккей
5 сентября 2017, вторник
10:01 Вовченко: Трубачёв отдал хороший пас, мне оставалось только попасть по воротам
09:42 Гудачек: «Северсталь» довольна, что набрала шесть очков в двух домашних матчах
09:27 Шалимов: мастеров у «Спартака» практически нет, но это проблема многих клубов
09:11 Фастовский: «Сибирь» притормозила, но мы не паникуем — идёт становление команды
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:15 Свенссон: «Спартаку» нужно показывать свой лучший хоккей, чтобы обыгрывать СКА
01:50 Глушаков: уверен, к «Спартаку» ещё придут победы и в хоккее, и в футболе
00:58 Китаров: это у минского «Динамо» какая-то болезнь — удаления
00:53 Столяров: стоит признать, что с такой игрой «Торпедо» не заслуживало победы
00:42 Нападающий Максим Трунёв покинул «Северсталь»
00:12 Гулявцев: сегодня была худшая игра «Северстали» по содержанию
4 сентября 2017, понедельник
23:57 Накладал: «Локомотив» не должен был откладывать победный гол до последних минут
23:52 Дуайер: разочаровывающая игра, «Динамо» нужно идти от простого
23:35 Озолиньш: из последних игр матч с «Локомотивом» был лучшим по содержанию
23:32 Кудашов: игра с рижским «Динамо» тяжелейшая, хорошо справились с заданием
23:25 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:03 Уорд: приближаюсь к концу карьеры, хотя и ужасно это говорить
22:38 Д. Юдин: посмотрите личную статистику Ковальчука и Дацюка, их не могут сдержать
22:32 Алтыбармакян: к Дацюку обращаюсь «Павел Валерьевич», а к Ковальчуку — «Илья»
22:30 Скудра: на второй период «Торпедо» вышло полустоя
22:27 Воронин: у «Спартака» было слишком много уважения к СКА, Питер можно обыгрывать
22:24 В. Тихонов: с каким клубом сравнил бы СКА? «Сан-Хосе Шаркс»
22:23 Ковальчук: у Херсли бросок сильнее, чем мой, он сетку прорывал, я так не делал
22:19 Епанчинцев: «Спартак» робко начал — может, фамилии на свитерах СКА повлияли
22:17 Знарок: СКА действовал по заданию, Барабанова хотели посмотреть в первом звене
22:16 В. Воробьёв: планировали дебют вратаря Бочарова ещё до поездки
22:14 Вратарь «Спартака» Беспалов получил травму в матче со СКА
22:09 Глушаков с шайбой, Шойгу на трибуне, сухой разгром. Фотообзор «Спартак» — СКА
21:51 А. Жуков: если Ковальчук будет играть, как сегодня, будет лидером на ОИ-2018
21:48 Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене
21:45 СКА разгромил «Спартак» и по-прежнему не проигрывает в чемпионате
21:41 Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду
21:24 Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд
21:06 «Северсталь» — «Динамо» Мн: форвард гостей Клинкхаммер получил «5+20»
20:56 «Адмиралу» могут построить новую ледовую арену
20:41 Космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака»
20:16 Ванек: напряжённо готовился, чтобы доказать неправоту тех, кто не верил в меня
19:49 Дрэйпер: надеюсь, Атанасью не уедет в КХЛ. Деньги от него никуда не денутся
19:33 Капитан ФК «Спартак» Глушаков произвёл символическое вбрасывание в матче со СКА
19:29 Н. Квартальнов: уровень игры в ВХЛ высокий, может, скорости чуть ниже КХЛ
19:07 Доус: серьёзных изменений после получения капитанской повязки не ощутил
18:48 Лехконен: не понимал, почему Монреаль — «хоккейная Мекка», пока туда не переехал
18:18 «Спартак» и СКА определились с составами на очную встречу
18:02 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»
18:00 Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на один матч и оштрафован
Все новости RSS
Партнерский контент