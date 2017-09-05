А. Медведев: «Адмирал» и «Амур» должны остаться в КХЛ в любом случае

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев сказал, что дальневосточные клубы «Адмирал» и «Амур» должны остаться в лиге в любом случае.

Рейтинг клубов КХЛ. Справедливость или беззаконие? Согласно опубликованному КХЛ рейтингу «Амур», «Югра» и «Лада» в ближайшее время могут отправиться по стопам «Кузни» и покинуть лигу.

«Здесь команду любят и поддерживают. Этот сезон очень важный. Я считаю, что и Владивосток, и Хабаровск должны остаться в КХЛ в любом случае, это наша страна. Насколько я знаю, у „Адмирала“ нет никаких проблем», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

После сезона-2016/17 КХЛ исключила новокузнецкий «Металлург» из списка участников, после завершения текущего чемпионата лигу должны будут покинуть ещё три клуба, которые займут последние места в рейтинге КХЛ.

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