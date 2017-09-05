А. Манукян: не было неожиданностью, что играл в первом звене в матче с «Витязем»

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян поделился ожиданиями от матча со «Слованом». В предыдущей игре омская команда проиграла «Витязю» со счётом 2:6.
«Надо постараться забыть этот матч, настраиваться на новую игру, с новыми эмоциями. Выходить друг за друга и пахать. Тренер мне говорит играть агрессивно, чтобы лез на ворота, держал шайбу.
Не было неожиданностью, что в прошлом матче доверили выходить в первом звене. Ответственность есть в любом звене. Просто выходил и делал свою работу. К скоростям уже привык, с большими защитниками в КХЛ вроде пока нормально, я ещё не ощутил. Давления нет, что все большие.
В матче со „Слованом“ главное — биться друг за друга, а дальше видно будет», — сказал Манукян в эфире клубного телевидения.
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