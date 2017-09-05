Алишаускас: Каспарайтис был моим героем, всегда хотел добиться того же, что и он

Литовский защитник рижского «Динамо» Нериюс Алишаускас рассказал, что в детстве мечтал быть как Дарюс Каспарайтис.

«Счастлив, что получил шанс играть в КХЛ. Неважно, первый я литовский игрок в истории лиги или второй. Каспарайтис был моим героем в детстве, я всегда хотел добиться того же, что и он.



Надеюсь, мы выйдем в плей-офф в этом сезоне. Что касается меня лично, надеюсь, я смогу расти как игрок и получать как можно больше игрового времени», — приводятся слова Алишаускаса на официальном сайте ИИХФ.