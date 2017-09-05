Вестерлунд: не знаю, как такое может произойти с профессиональной командой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (3:5).



«Они начали игру хорошо, мы — нет. Мне нечего сказать, что произошло в конце, я не понимаю, как это может произойти с профессиональной командой. Завтра мы проанализируем эту игру с ребятами. Обе команды играли в канадском стиле. Думаем, мы были готовы к тому, что они будут играть так, но у нас ничего не получилось. Нам ещё много что надо сделать с этой командой. У нас много потенциала, но кое-что происходит не так, как мы хотели.



Если посмотреть общую картинку, у нас очень большой потенциал в нападении, но из-за плохой обороны нам очень тяжело играть. В том году команда пропускала в среднем три гола за игру, нам надо, чтобы в среднем мы пропускали не больше двух, тогда будем выигрывать», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.