Вратарь «Спартака» Беспалов избежал серьёзной травмы

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов избежал серьёзной травмы. Хоккеист получил повреждение в матче с петербургским СКА (0:5), тренерскому штабу пришлось его заменить уже после первого периода.



«Худшие опасения не подтвердились, исследование МРТ показало, что повреждение у Беспалова несерьёзное. Будет ли Никита играть с „Йокеритом“, решит тренерский штаб», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе московского клуба.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вратарь «Спартака» Беспалов получил травму в матче со СКА