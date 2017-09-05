Белоусов: игрокам «Лады» надо работать дальше, самое главное, не унывать

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов прокомментировал поражение в матче с «Куньлунь Ред Стар» (0:2).



«Готовились к матчу, как обычно, смотрели видео, разбирали игру. Играли хорошо, особенно во втором периоде, много моментов создали, но не забили. В этом вся суть поражения. Сегодня были неплохие шансы реализовать большинство, не получилось. С чем это связано, не знаю. Будем работать дальше, самое главное, не унывать.Травма не беспокоит, всё хорошо. Стараюсь в полную силу выкладываться, помогать команде. У соперника вратарь большой, необходимо было много бросать, закрывать на пятачке, искать лазейки. Мы не забили, поэтому проиграли», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд