«Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Артиса Аболса проиграла уже третий матч подряд, забив в этих играх только три шайбы. «Куньлунь» выиграл четвёртый матч кряду, не сыграв ещё ни одной игры дома.



Заброшенными шайбами в составе китайской команды сумели отметиться Кайл Чипчура и Войтек Вольски. Сухой матч записал на свой счёт голкипер Магнус Хелльберг.



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