«Сибирь» обыграла «Витязь», прервав череду поражений

Подмосковный «Витязь» дома уступил новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Павла Зубова прервала серию поражений, одержав первую победу в сезоне за пределами Новосибирска.



Счёт в матче был открыт в концовке первого периода — отличился Александер Бергстрём. «Витязь» сумел сравнять счёт усилиями Никиты Выглазова, но забитый гол Патрика Закриссона принёс гостям победу в матче.



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