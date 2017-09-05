ХК «Сочи» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене одержал победу в результативном матче с нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 5:3. Команда Андрея Назарова потерпела поражение в третьем матче подряд.



К 12-й минуте гости выигрывали со счётом 3:0 — отличились Александр Авцин, Марат Хайруллин и Чад Ро. «Сочи» сумел отыграться и победить, заброшенные шайбы на свой счёт записали Иван Захарчук, Илья Хохлов, Евгений Лапенков и Павел Падакин, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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