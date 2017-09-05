Мартемьянов: думаю, у «Трактора» пойдут очки, играть они умеют

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после поражения в матче с «Трактором» (4:5 Б).



«Игра была хорошая, боевая, понравилась болельщикам. Лишний раз доказывает игра, что малейшая потеря концентрации приводит к печальному исходу. Буквально 5-6 минут, и преимущество из двух шайб превратилось в ничто. Спасибо ребятам, собрались и сравняли. Достойно сыграли в итоге и взяли очко. По самоотдаче к моим парням претензий нет. Хорошая команда соперника, организованная. Думаю, очки у них пойдут – будут набирать, потому что парни играть умеют. О своих игроках хотелось бы сказать то же самое. Выездное турне у нас подходит к концу. Молодцы — бьются, стараются, терпят. Будем продолжать в том же духе», — цитирует тренера официальный сайт «Трактора».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.