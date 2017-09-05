«Трактор» дома одолел «Амур» в серии буллитов

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал победу в серии буллитов над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 5:4.
В составе челябинского клуба заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Игорь Полыгалов, Александр Рыбаков и Пол Щехура, оформивший дубль. В команде Андрея Мартемьянова голами отметились Олег Ли, Богдан Потехин и Вячеслав Литовченко, сделавший дубль. В серии буллитов победный бросок реализовал Ник Бэйлен.
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