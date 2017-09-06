Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб

Новокузнецкий «Металлург» объявил о кадровых изменениях. Клуб покинут генеральный директор Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды во главе с Вадимом Шахрайчуком. После сезона-2016/17 «Кузня» была исключена из КХЛ и будет выступать в ВХЛ.

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«Кузня» в межсезонье заметно обновила состав. Команда после исключения из КХЛ по сути комплектовалась с чистого листа. И «Металлург», и «Кузнецкие Медведи» сейчас переживают серьёзное обновление. При этом клуб и в дальнейшем намерен делать акцент при формировании и взрослой, и молодёжной команд Новокузнецка на воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург».



С этой целью взаимодействие выстроенной вертикали хоккея Новокузнецка станет ещё более плотным и конструктивным. Приглашение опытных специалистов должно способствовать дальнейшему прогрессу юных воспитанников хоккейной школы Новокузнецка, их последующему выступлению в составе «медведей» и «Металлурга», а также возвращению в состав нашей команды тех местных воспитанников, которые ранее покинули родной клуб по разным причинам. Для этого и необходимы определённые перемены. В стартующем сезоне «Металлург» и «Кузнецких Медведей» ждут амбициозные турнирные задачи, для достижения которых также необходимы дальнейшие кадровые изменения. Генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды «Металлург» покидают клуб. Последним рабочим днём в новокузнецком хоккейном клубе для специалистов станет 7 сентября 2017 года», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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