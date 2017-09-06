И. Захарчук: победа над «Нефтехимиком» была «Сочи» даже нужнее, чем над Казанью

Нападающий ХК «Сочи» Иван Захарчук прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (5:3).

«Всё здорово, выиграли. Эта победа была даже нужнее, чем с Казанью. Вроде там 5:0 было, но сегодня проигрывали 0:3, вытащили, показали характер. Начало было неважное, наверное, сказался результат матча с „Ак Барсом“. Вышли немного несобранными. В первом периоде забили гол, от него оттолкнулись. В перерыве получили втык от тренера, каждый достал из себя всё, что мог. Итог матча — 5:3, три очка у нас. Спокойная игра через борт, без потерь на синей линии, что нам и принесло голы. Простота — это самое главное.



Изменил внешний вид, потому что не получалось забивать, плюс поражение. Был недоволен игрой, пропустил матч с „Ак Барсом“. Супруга предложила сбрить бороду. Теперь новую отращу», — сказал Захарчук в эфире клубного телевидения.

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