Михеев: «Авангарду» нельзя было уступать и возвращаться домой без очков

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев прокомментировал победу над «Слованом» (4:1).



«В матче с „Витязем“ мы пропустили быстрые голы. Не скажу, что посыпались после этого, но это был не наш день. Мы сами виноваты в том, что так сыграли. Сегодня же всё было по-другому. Нельзя было уступать и возвращаться домой без очков. Мы всегда стараемся играть друг за друга. Мы пока провели не так много матчей в „регулярке“, поэтому потихоньку будем наслаивать.

«Слован» агрессивно начал второй период. Не могу сказать, что они хорошо давили, но пару смен провели неплохо. Думаю, в третьем периоде они подсели, это было видно по игре. А мы прибавили", — цитирует Михеева пресс-служба клуба.