Кирилл Кабанов близок к переходу в клуб чемпионата Дании

Нападающий Кирилл Кабанов близок к подписанию контракта с датским клубом «Ольборг», сообщает Expressen. Ранее он собирался вернуться в Швецию и играть за клуб второй по силе лиги «Оскарсхамн», однако у него были проблемы с въездом в страну.

Издание отмечает, что датский клуб уже договорился с «Оскарсхамном» и вскоре объявит о подписании контракта.

25-летний форвард в прошедшем сезоне провёл пять матчей за «Нефтехимик», а в сезоне-2015/16 — восемь игр за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции.