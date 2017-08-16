Кирилл Кабанов продолжит карьеру во второй по силе лиге Швеции

Нападающий Кирилл Кабанов вернётся в Швецию. Об этом информирует expressen. Хоккеист уже выступал в Швеции — в сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, забросил в них 11 шайб и сделал 18 результативных передач, а также сыграл в 13 матчах плей-офф, набрав в них 6 (3+3) бочков. Также в активе хоккеиста 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.

Позднее Кабанов выступал в КХЛ за «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». В октябре контракт игрока с нижнекамской командой был расторгнут. За последние два сезона на счету Кабанова 13 матчей в КХЛ.

Сообщается, что хоккеист будет выступать во второй по силе лиге Швеции за команду Oskarshamn.