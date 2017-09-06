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Лундквист: лучше бороться за кубок с «Рейнджерс» до 44 лет, чем менять клуб

6 сентября 2017, среда. 12:04 Хоккей

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сказал, что не стал бы переходить в другую команду ради победы в Кубке Стэнли. Шведский голкипер выступает за «Рейнджерс» уже 12 сезонов, в 2012 году завоевал «Везина Трофи», в 2014 году играл в финале плей-офф НХЛ.

«Я хочу играть в Нью-Йорке. Мне трудно представить себя в другой команде. Я дал обязательства играть в Нью-Йорке, когда вёл свои последние переговоры о контракте. С нашей организацией меня связывают сильные чувства, и я предпочёл бы, борясь за кубок, играть в „Рейнджерс“ хоть до 44 лет, чем переезжать в другую команду.

Гарантий того, что ты выиграешь кубок, всё равно нет и быть не может. Поэтому я не согласился бы на обмен перед дедлайном в команду-фаворит. Вопрос ведь не только в выигрыше кубка как такового. Дорога, которая ведёт туда, для меня точно так же важна. После 12 лет, проведённых в клубе, я чувствую, что „Рейнджерс“ сделали для меня настолько много, что не быть им за это благодарным я не могу», — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист
Новости. Хоккей
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