Кожевников: Киселевич и Робинсон – одна из сильнейших пар защитников в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и отметил, что пара защитников Богдан Киселевич — Мэт Робинсон является одной из лучших в лиге.

М. Григоренко: такой конкуренции, как в ЦСКА, у меня не было даже в НХЛ Обмен в «Колорадо» и работа с Руа, возвращение в ЦСКА, знакомство со Знарком – в интервью с нападающим Михаилом Григоренко.

«ЦСКА должен набирать ход. Там ребята неплохие, молодые и мастеровитые, им нужно время для сыгранности. Там будут и провалы, но команда сильна. Думаю, что после Нового года к розыгрышу Кубка Гагарина они подойдут в полной боеготовности. Нужно время, чтобы сыграться. Ребята играли в разных клубах, некоторые из НХЛ приехали. Перед сезоном говорили, что ЦСКА по составу – одна из сильнейших команд. Надо подождать, и «армейцы» будут показывать хорошую игру.

Конечно, Никитин ищет связки. Это же занимает не один день. В одной игре всё может получиться, а в десяти нет. Тут ему нужно время, чтобы присмотреться, кто друг другу подходит, и ребятам надо присмотреться к тренеру. Нормально идёт всё, и Никитин достаточно уверенно находит общий язык с ребятами. Да, где-то в натугу, но результаты показывают, что команда играющая и очень перспективная.



Мне нравится игра пары защитников Киселевич — Робинсон, это одна из сильнейших пар. Они подходят друг другу. Ребята хорошо играют, у них получается. Киселевич надёжен и стабилен, но это защитник не чисто оборонительного плана, он и в нападении помогает неплохо, у него хороший бросок. Он кандидат в сборную, не забывайте об этом», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



В шести матчах регулярного чемпионата КХЛ Киселевич набрал 2 очка (0+2) при показателе полезности «+4» и самым высоком среднем игровом времени на площадке за игру в команде (21 минута и 24 секунды).



На счету Робинсона 4 очка (1+3) в пяти играх при показателе полезности «+7».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».