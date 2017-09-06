«Калгари» подписал двусторонний контракт с защитником Уозерспуном на один год

«Калгари Флэймз» подписал новый контракт с защитником Тайлером Уозерспуном, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год с зарплатой $ 650 тыс. на уровне НХЛ.

24-летний хоккеист выступает в системе «Калгари» уже четыре года. В прошедшем сезоне он провёл 56 матчей в АХЛ за «Стоктон», отметившись 18 (6+12) баллами за результативность. Кроме того, Уозерспун сыграл четыре матча регулярного чемпионата НХЛ за основную команду. Был выбран «Калгари» на драфте 2011 года под общим 57-м номером.