Гомоляко: в ЦСКА большой выбор игроков, но нет нытиков и разговоров о конфликтах

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко выразил мнение, что ЦСКА в этом сезоне будет претендовать на победу как в регулярном чемпионате КХЛ, так и в Кубке Гагарина.

М. Григоренко: такой конкуренции, как в ЦСКА, у меня не было даже в НХЛ Обмен в «Колорадо» и работа с Руа, возвращение в ЦСКА, знакомство со Знарком – в интервью с нападающим Михаилом Григоренко.

«У «армейцев» очень хорошая и приличная команда. По именам все ребята приличные, они отлично зарекомендовали себя в других клубах. Тренерскому штабу надо сделать из этих ребят хорошую команду. Я думаю, она будет претендовать на победу не только в регулярном чемпионате, но и в Кубке Гагарина. Это будет в том случае, если тренерский штаб и руководство смогут создать хороший коллектив. Не всегда выигрывают хорошие игроки, должен быть коллектив.



Так как они выигрывают, никаких разговоров о том, что тренер не может найти общего языка с командой, как это бывает во многих клубах, нет. Наверняка ребята, когда шли в ЦСКА, знали, что перед каждым матчем будет большая ротация. Думаю, там нет нытиков. Все большие профессионалы, все понимают, что тренер главный, и он должен выпускать тех хоккеистов, которых считает нужным.



Киселевич и Робинсон — классическое сочетание хоккеистов, которое бы каждый тренер хотел иметь в своей команде. Один атакует хорошо, и в защите играет неплохо, а другой – хороший защитник оборонительного плана. Это мечта любого тренера, чтобы у него было четыре – пять именно таких пар», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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