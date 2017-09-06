175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сен-Пьер: сумасшедшая игра с «Салаватом», как всё изменилось за 60 секунд

6 сентября 2017, среда. 14:40 Хоккей

Нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым», в котором он забросил победную шайбу. Астанинская команда проигрывала со счётом 2:3, однако сумела вырвать победу, забив трижды на последней минуте.

«Подобный матч у меня впервые в карьере. Игра сумасшедшая, столько эмоций после победы. Этот матч наглядно показал, что нужно играть с первой и до последней секунды, ни на миг не выключаться из борьбы, придерживаться плана на игру до финальной сирены. Ведь, считай, за минуту до конца игры мы проигрывали, и как всё изменилось за эти 60 секунд. Нам повезло, воспользовались и большинством и последующими ошибками „Салавата Юлаева“. Очень рады, что победили.

После того как наше первое звено сравняло счёт, это добавило какой-то дополнительной энергии. Следующая смена была нашей, мы вывели шайбу из своей зоны, Пушкарёв убежал в атаку, но защитник Уфы жёстко и не по правилам сбил его с ног, мы получили отложенный штраф. Игра не была остановлена, соперник упустил шайбу из вида, мне оставалось только не упустить шанс использовать эту ошибку.

Сергей Кудрявцев сыграл хорошо, и, думаю, эта победа для него важна, чтобы приобрести больше уверенности в себе. Впереди длинный сезон, нам нужны два надёжных вратаря, и у «Барыса» с этим всё в порядке. А Сергей много раз нас выручал, сделал пару крутых сейвов, надеюсь, какой-нибудь из них появится в десятке лучших по итогам недели", — цитирует Сен-Пьера Today.kz.

Итоги дня КХЛ: произошедшее в Уфе – просто невероятно. «Салават» в шоке
«Салават Юлаев» будет ещё долго отходить от последней минуты матча с «Барысом».
Источник: today.kz Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Салават Юлаев
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
14:40 Сен-Пьер: сумасшедшая игра с «Салаватом», как всё изменилось за 60 секунд
14:31 «Лада» подписала с защитником Кирилловым двусторонний контракт на год
14:13 «Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме
14:01 Ши Уэбер посоревновался в скорости с лошадью для рекламы «Макдоналдс»
14:00 Гомоляко: в ЦСКА большой выбор игроков, но нет нытиков и разговоров о конфликтах
13:54 Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе «Сокола»
13:33 «Калгари» подписал двусторонний контракт с защитником Уозерспуном на один год
13:30 Костромитин: грубые ошибки в своей зоне стали фатальными для «Лады»
13:00 Доус: «Барыс» не собирался отсиживаться, сравняв счёт, это отличный «камбэк»
12:47 Кожевников: Киселевич и Робинсон – одна из сильнейших пар защитников в КХЛ
12:39 Дюшейн и Задоров пропустили тренировку перед стартом сборов «Колорадо»
12:33 Новым главным тренером «Кузни» станет Анатолий Хоменко
12:09 Падакин: если «Сочи» будет побеждать, пусть все игры будут как с «Нефтехимиком»
12:04 Лундквист: лучше бороться за кубок с «Рейнджерс» до 44 лет, чем менять клуб
11:28 Яковлев: московское «Динамо» здорово играет, коллектив классный, я быстро влился
11:25 Новиков: «Кузня» превратилась в отстойник для подготовки непонятных кадров
11:02 Жукенов: «Авангарду» нужно было реабилитироваться за два поражения
10:50 Кирилл Кабанов близок к переходу в клуб чемпионата Дании
10:29 Михеев: «Авангарду» нельзя было уступать и возвращаться домой без очков
10:21 И. Захарчук: победа над «Нефтехимиком» была «Сочи» даже нужнее, чем над Казанью
09:56 Ржига: не за что похвалить «Слован», у нас ничего не получилось
09:45 Скабелка: понравилась реакция «Авангарда» на поражение в матче с «Витязем»
09:29 Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб
09:15 Ягр рассматривает возможность участия в ОИ-2018, если не подпишет контракт в НХЛ
09:04 Губин: Мартемьянов — сильный психолог, «Амур» заряжен, все держатся вместе
08:30 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:53 Айкел: у меня нет проблем с тем, чтобы играть без дальнейшего контракта
00:35 Назаров: «Сочи» наказал «Нефтехимик», игра длится 60 минут
00:05 С. Зубов: толчок, который «Сочи» получил в Уфе, сказался на последних играх
5 сентября 2017, вторник
23:49 Никитин: ЦСКА приятнее играть при полных трибунах, ребята это заслуживают
23:23 Кудрявцев: матч с «Салаватом» запомнится, эмоции просто зашкаливают
23:05 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:00 Захаркин: «Югра» разорвёт контракт с американцем Морином, он не оправдал надежд
23:00 «Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»
22:49 Гатиятулин: ждали от Брюле большего, времени на раскачку не было
22:32 В. Белов: не все были мотивированны, когда выпадает звено, очень сложно
22:28 Мартемьянов: думаю, у «Трактора» пойдут очки, играть они умеют
22:23 П. Зубов: «Сибирь» дотерпела во 2-м периоде и забила, это предопределило исход
22:10 В. Александров: в «Металлурге», конечно, Мозякин решает
22:01 ХК «Сочи» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Нефтехимиком»
21:56 «Сибирь» обыграла «Витязь», прервав череду поражений
21:47 ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду
21:39 Белоусов: игрокам «Лады» надо работать дальше, самое главное, не унывать
21:37 И. Воробьёв: если в двух словах — рабочая победа
21:33 «Адмирал» намерен подать жалобы на шесть эпизодов в матче с «Металлургом»
Все новости RSS
Партнерский контент