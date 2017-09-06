Сен-Пьер: сумасшедшая игра с «Салаватом», как всё изменилось за 60 секунд

Нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым», в котором он забросил победную шайбу. Астанинская команда проигрывала со счётом 2:3, однако сумела вырвать победу, забив трижды на последней минуте.

«Подобный матч у меня впервые в карьере. Игра сумасшедшая, столько эмоций после победы. Этот матч наглядно показал, что нужно играть с первой и до последней секунды, ни на миг не выключаться из борьбы, придерживаться плана на игру до финальной сирены. Ведь, считай, за минуту до конца игры мы проигрывали, и как всё изменилось за эти 60 секунд. Нам повезло, воспользовались и большинством и последующими ошибками „Салавата Юлаева“. Очень рады, что победили.

После того как наше первое звено сравняло счёт, это добавило какой-то дополнительной энергии. Следующая смена была нашей, мы вывели шайбу из своей зоны, Пушкарёв убежал в атаку, но защитник Уфы жёстко и не по правилам сбил его с ног, мы получили отложенный штраф. Игра не была остановлена, соперник упустил шайбу из вида, мне оставалось только не упустить шанс использовать эту ошибку.

Сергей Кудрявцев сыграл хорошо, и, думаю, эта победа для него важна, чтобы приобрести больше уверенности в себе. Впереди длинный сезон, нам нужны два надёжных вратаря, и у «Барыса» с этим всё в порядке. А Сергей много раз нас выручал, сделал пару крутых сейвов, надеюсь, какой-нибудь из них появится в десятке лучших по итогам недели", — цитирует Сен-Пьера Today.kz.