Джохансен: у «Нэшвилла» есть неоконченное дело, с нетерпением ждём сезона

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен сообщил, что полностью восстановился после серьёзной травмы, полученной в финале Запада с «Анахайм Дакс». Он не смог помочь «хищникам» в финале Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах.

«Я завершил процесс реабилитации здесь, в Нэшвилле, чтобы о проблемах можно было забыть и выходить на 100-процентную форму как можно быстрее. После этого я просто прошёл через обычный летний процесс подготовки и подготовился к началу сезона. Приятно вернуться в строй, заниматься с ребятами и готовиться к началу чемпионата.

Безусловно, у нас есть неоконченное дело. Мы с нетерпением ждём возобновления сезона, по итогам которого постараемся добиться того же шанса. Сейчас я просто хочу проводить каждый день с ребятами и вместе с ними двигаться вперёд", — приводятся слова Джохансена на официальном сайте НХЛ.