Ткачёв сыграет со Свитовым и Обуховым в матче «Ак Барса» с «Автомобилистом»

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Екатеринбурге. Начало встречи в 17:00 мск. Нападающий казанской команды Владимир Ткачёв сыграет в звене с Александром Свитовым и Дмитрием Обуховым. Форвард Станислав Галиев не попал в состав, первый матч в сезоне проведёт защитник Рафаэль Батыршин.
«Автомобилист»
Коварж (Сохатский);
Лямин — Мегалинский, Кинг — Паре — Бек;
Мишарин — Егоршев, Гареев — Торченюк — Михнов;
Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Голышев;
Щемеров — Рассейкин, Чесалин — Тичар — Симаков.
«Ак Барс»
Гарипов (Билялов);
Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Азеведу;
Охтамаа — Абросимов, Глинкин — Попов — Глухов;
Токранов — Батыршин, Обухов — Свитов — Ткачёв;
Сидоров, Лукоянов — Малыхин — Чибисов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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