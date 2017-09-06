Ткачёв сыграет со Свитовым и Обуховым в матче «Ак Барса» с «Автомобилистом»

«Автомобилист» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Екатеринбурге. Начало встречи в 17:00 мск. Нападающий казанской команды Владимир Ткачёв сыграет в звене с Александром Свитовым и Дмитрием Обуховым. Форвард Станислав Галиев не попал в состав, первый матч в сезоне проведёт защитник Рафаэль Батыршин.

«Торпедо» выиграет в волжском дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Московское «Динамо» продолжит побеждать, а минчане отсрочат отставку Дуайера. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.

«Автомобилист»

Коварж (Сохатский);

Лямин — Мегалинский, Кинг — Паре — Бек;

Мишарин — Егоршев, Гареев — Торченюк — Михнов;

Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Голышев;

Щемеров — Рассейкин, Чесалин — Тичар — Симаков.

«Ак Барс»

Гарипов (Билялов);

Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Азеведу;

Охтамаа — Абросимов, Глинкин — Попов — Глухов;

Токранов — Батыршин, Обухов — Свитов — Ткачёв;

Сидоров, Лукоянов — Малыхин — Чибисов.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».