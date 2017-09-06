«Торпедо» и «Локомотив» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Торпедо»:
Галимов (Лисутин);
Баранцев — Кундратек, Потапов — Грачёв — Кулёмин;
Мамашев — Григорьев, Костицын — Дугин — Даугавиньш;
Курбатов — Шуленин, Столяров — Галузин — Паршин;
Фактуллин — Ураков, Веряев — Мозер — Лазарев;
«Локомотив»:
Судницын (Мурыгин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун;
Любушкин — Осипов, Лугин — Апальков — Аверин;
Рафиков — Коледов, Полунин — Красковский — Коршков;
Черепанов — Каюмов, Кадейкин — Картаев — Ильенко.
«Торпедо» выиграет в волжском дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Московское «Динамо» продолжит побеждать, а минчане отсрочат отставку Дуайера. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.