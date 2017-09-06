«Северсталь» и московское «Динамо» назвали составы на матч в Череповце

«Северсталь» и московское «Динамо» обнародовали составы наочный матч.
«Северсталь»:
Гудачек (Магарилов);
Стасенко — Евсеенков; Кагарлицкий — Чернов — Бумагин;
Кудако — Мазур; Кодола — Монс — Карлин;
Калашников — Вишневский, Рыбин — Трубачёв — Вовченко;
Хабаров — Монахов, Казаковцев — Щербина — Голик.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Вишневский, Карсумс — Бойд — Тарасов;
Соловьёв — Никулин, Артюхин — Казионов — Злобин;
Корягин — Кутейкин, Брюквин — Комаров — Алексеев;
Зайцев, Яковлев, Подшендялов — Марковин — Петрунин.
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