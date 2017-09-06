«Торпедо» дома «всухую» обыграло «Локомотив», прервав 3-матчевую серию поражений

«Торпедо» на своём льду обыграло «Локомотив» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы забросили Максим Лазарев, Денис Баранцев и Каспарс Даугавиньш. На счету Даугавиньша гол и пас.

Нижегородская команда прервала серию поражений на отметке в три матча кряду. Это третья победа команды Петериса Скудры в семи матчах сезона. При этом в пяти матчах из семи команда набирает очки. Ярославская команда проиграла четыре матча из семи, но в пяти матчах набирала очки.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

