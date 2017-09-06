Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, разгромив «Северсталь»

Московское «Динамо» на выезде взяло верх над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для московской команды эта победа стала пятой подряд. В семи матчах сезона бело-голубые проиграли один раз. Череповецкая команда прервала победную серию на отметке в два матча подряд. Из семи матчей сезона «Северсталь» проиграла пять.

На десятой минуте матча Александр Бумагин вывел череповецкую команду вперёд. Спустя 25 секунд Дмитрий Казионов сравнял счёт. В оставшееся игровое время забивали исключительно игроки «Динамо» — Владимир Брюквин, Даниил Тарасов, Андрей Алексеев и Артём Подшендялов. Как итог — разгромная победа московской команды со счётом 5:1.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

