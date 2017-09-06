Лепистё: слежу за «Салаватом Юлаевым», у них весёлые матчи

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) и рассказал о бывшей команде — «Салават Юлаев».

«Было тяжело играть после недели отдыха. Кто-то мне сказал, что я забросил первую шайбу за «Йокерит» за 3812 дней, прошло много времени. У нас отличная команда, атмосфера, уже забыл, что такое быть в команде, где много финнов. Слежу за «Салаватом Юлаевым» — там играет много друзей. Они забивают очень много, и у них весёлые матчи», — передаёт слова Лепистё корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.