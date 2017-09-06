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Малыхин: не думаю, что «Ак Барс» находится в психологической яме

6 сентября 2017, среда. 23:12 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3).

«Хорошее начало. Хороший первый период. Во втором периоде у нас также были моменты, могли забить еще, но допустили ошибки и пропустили две шайбы. В третьем периоде уступили тоже из-за своих ошибок и потери концентрации. Нужно сделать правильные выводы, проанализировать и готовиться к следующему матчу.

Не думаю, что мы находимся в психологической яме. Сезон длинный. Бывают победы, бывают поражения. Из этого не надо делать трагедию. Психологической ямы нет, но где-то что-то не получается, не хватает удачи, реализации. Надо реализовывать моменты, тогда будем выигрывать уверенно.

Спасибо болельщикам. Они всегда нас здорово поддерживают. Спасибо, что приехали и поддержали нас», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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ХК Автомобилист ХК Ак Барс Фёдор Малыхин
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
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