Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж

Национальная хоккейная лига вводит новое правило начиная с сезона-2017/18, согласно которому команды будут наказываться за неправильный офсайд-челлендж. Команда, запросившая просмотр повтора офсайда, которого не было, будет наказана двухминутным удалением, а не потерей тайм-аута.



Лига хочет, чтобы тренеры были очень осторожны в требованиях запросить повтор. Также это увеличит ответственность видеоарбитров.



Ещё одно нововведение касается следующего: команда не сможет больше попросить тайма-аут после проброса. У соперника при этом такая возможность сохранится.