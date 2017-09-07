Шестёркин: СКА будет исправлять ошибки

Вратарь СКА Игорь Шестёркин прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Как оценю свою игру? Даже не знаю – было не так много бросков по воротам, много ребята блокировали, много летело мимо. Соперник часто играл в меньшинстве, поэтому вся игра проходила в другой зоне. Свои действия не знаю, как оценить, тренерскому штабу виднее. Главное – победа. Будем исправлять ошибки. Третья игра на выезде, силы как-никак потихоньку заканчиваются. Будем готовиться, чтобы закончить гостевую серию победой.



Ожидания от поездки в Череповец? Будет видно. У них хорошая команда, здорово играет дома, видел, что последние несколько матчей они выиграли. Будет хороший матч», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале СКА в YouTube.