«Нэшвилл» сыграет с «Тампой» вместо отменённого турнира новичков во Флориде

Действующий вице-чемпион Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» проведёт серию из трёх матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в период с 9 по 12 сентября. Данные матчи пройдут в связи с отменой турнира новичков команд НХЛ во Флориде, запланированного на эти же даты. Матчи состоятся 9, 10 и 12 сентября.



Ранее стало известно, что решение об отмене принято, так как во Флориде в настоящее время объявлено чрезвычайное положение. Ожидается, что штормовые ветры достигнут территории штата в субботу-воскресенье.

Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана