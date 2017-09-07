Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана

Традиционный турнир новичков команд национальной хоккейной лиги в Истеро (штат Флорида) не состоится из-за наступающего на полуостров разрушительного урагана «Ирма».
Турнир с участием команд Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» должен был проходить с 9 по 12 сентября, но был отменён.
Во Флориде в настоящее время объявлено чрезвычайное положение. Ожидается, что штормовые ветры достигнут территории штата в субботу-воскресенье.
«Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана