Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана

Традиционный турнир новичков команд национальной хоккейной лиги в Истеро (штат Флорида) не состоится из-за наступающего на полуостров разрушительного урагана «Ирма».



Турнир с участием команд Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» должен был проходить с 9 по 12 сентября, но был отменён.



Во Флориде в настоящее время объявлено чрезвычайное положение. Ожидается, что штормовые ветры достигнут территории штата в субботу-воскресенье.

«Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана