В Коломне стартовал сезон Любительской хоккейной лиги

2 сентября на льду конькобежного центра «Коломна» прошли матчи первого тура открытого первенства города по хоккею – чемпионата любительской коломенской хоккейной лиги (ЛКХЛ) 2017-2018, ознаменовавшие старт нового хоккейного сезона. В первенстве приняли участие девять команд не только из Коломны, но и из соседних районов юго-востока Подмосковья (Егорьевского, Озерского и Ступинского).



В дальнейшем команды, участвующие в первенстве, проведут матчи на регулярной стадии, после чего определится победитель в серии плей-офф. Продлится чемпионат ЛКХЛ-2017/18 до середины марта следующего года. За последние два года в соревнованиях любительской коломенской хоккейной лиги приняли участие 28 взрослых и 10 детских команд.



Результаты матчей 1-го тура чемпионата ЛКХЛ 2017-2018 (2-3 сентября):

«Поповские волки» – «Наша Елка» — 2:12

«Коломна-Сити» – «КБМ» — 1:5

«KNAUF Insulation» – «Авиатор» — 9:3

«Легион» – «Варяг» — 5:6

Турнирную таблицу и расписание матчей можно найти на официальном сайте лиги.