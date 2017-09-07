Форвардов «Слована» Глинку, Грнку и Садецки могут отправить в «Дуклу»

Несколько игроков братиславского «Слована» могут быть отправлены в фарм-клуб «Дукла Тренчин» в словацкой лиге", информирует hokej.sk. Как сообщается, в фарм-клуб могут быть переведены нападающие Михал Глинка, Томаш Грнка, Борис Садецки и защитник Патрик Бачич.



«Немного странно, когда хоккеист отправляется вниз по уровню, но это будет мне выгодно, поскольку в „Словане“ я сыграл только один матч за две недели. Было бы бессмысленным сидеть на трибуне, с нетерпением жду игры за „Дуклу“», — рассказал Михал Глинка.

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