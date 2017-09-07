Экс-тафгай Паррос вошёл в руководство Департамента безопасности игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига избрала нового старшего вице-президента Департамента безопасности игроков. Им стал бывший тафгай Джордж Паррос, информирует официальный сайт организации



На этом посту он сменил Стефана Кинтала, который останется в департаменте в качестве помощника Парроса.



В НХЛ хоккеист провёл 9 сезонов, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Анахайм Дакс», «Флориду Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Завершил карьеру хоккеист в 2014 году.



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