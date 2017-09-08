Дацюк: я к трюкам готов. Отправляйте свои заявки, рассмотрю

Форвард СКА Павел Дацюк рассказал о своей карьере, буллитах, а также порассуждал, почему в Канаде больше хороших центрфорвардов, чем в России.



«Я вот не думал, что получу большую травму и не смогу пять месяцев играть в хоккей, а буду только восстанавливаться. Пока есть возможность играть в хоккей и получать от этого удовольствие, этим надо пользоваться. Нет желания распыляться на что-то другое. Надо наслаждаться моментом и лучше выполнять свою работу. А то знаете, как бывает: перестроишься головой на план Б, а у тебя план А провалится. Летние хоккейные лагеря? Мы их проводим уже 10 лет. И если честно, пока нахожусь в раздумьях. Такие лагеря отнимают много сил, времени. Чувствую, накопилось эмоциональное и физическое истощение в этом смысле. Сейчас у меня такой период, что взял паузу и думаю.



Буллиты? Знаете, что мне не нравится? Что за буллит не записывают очко в статистику. Почему нет, ты ведь гол забил?! В этом смысле штрафной бросок лучше. Хотя его реализовать тяжелее. Нет такого, что я с утра решил: так, сегодня сделаю какой-нибудь трюк. Должна возникнуть ситуация на льду, чтобы этот трюк имел какой-то смысл. Я это делаю не для того, чтобы себя показать и кого-то удивить. Главное, чтобы был шанс забить гол. А так – я к трюкам готов. Отправляйте свои заявки, что вы от меня хотите увидеть. Я их рассмотрю. Моя мечта – поиграть в Екатеринбурге. Пока речь идёт только об одном сезоне. Посмотрим, сколько Бог даст здоровья.



Канадцы так сильно развили хоккей, что у них и защитников много отличных, и нападающих. А если уйти в тему глубже, то вот моё теоретическое мнение. Одна из проблем в том, что хоккей стал очень дорогим видом спорта. Немногие могут привести ребёнка в секцию. Какие-то талантливые ребята просто не попадают наверх из-за отсутствия финансов и ситуации в детских школах. Хотя во дворе хорошо играют, импровизируют. А раньше, в советское время, работала селекция. Таких ребят специально искали, приводили на хоккей», — цитирует Дацюка «Советский спорт».

Дацюк: моё возвращение в НХЛ возможно, надо просто себя готовить к этому