Паррос: теперь я защищаю 750 игроков НХЛ

Руководитель департамента безопасности игроков НХЛ экс-тафгай Джордж Паррос прокомментировал своё назначение.



«Я видел критические замечания и рад ответить на них. Кто лучше будет руководить департаментом, если не тот, кто сам был на линии фронта и справился с этим? После завершения карьеры я работал в этой области вместе со Стефаном Кинталом. Мне это интересно.



И кто справится лучше меня, игравшего жёстко, как и все, но никогда не дисквалифицированного? Я знаю, где проходит грань. Раньше моей работой было защищать своих партнёров по команде. Теперь я защищаю 750 игроков лиги», – цитирует Парроса Yahoo Sports.

Экс-тафгай Паррос вошёл в руководство Департамента безопасности игроков НХЛ