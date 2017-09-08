«Сибирь» поможет болельщикам отпроситься с работы на матч с «Витязем»

Новосибирская «Сибирь» поможет своим болельщикам отпроситься с работы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Данный матч пройдёт 13 сентября. Начало матча было перенесено с 19:30 на 18:00 по местному времени из-за логистических вопросов, связанных с тем, что «Витязь» проводит следующий матч с «Куньлунь Ред Стар» в Китае.



Новосибирский клуб подготовил специальное письмо к работодателям за подписью генерального менеджера Кирилла Фастовского.

«Дорогие друзья! Для нас важен каждый из вас! Как вы знаете, мы вынуждены были перенести начало матча с «Витязем» с 19:30 на 18:00, при этом понимая, что многие из вас не успеют в будний день приехать в ЛДС «Сибирь»! Мы подготовили для вас официальное письмо от ХК «Сибирь» с подписью генерального менеджера Кирилла Фастовского для ваших работодателей! Скачайте бланк с расширением pdf, распечатайте, заполните недостающую информацию! На матчах с «Авангардом» и «Витязем» возле пресс-службы наши волонтёры поставят вам на эти письма печать ХК «Сибирь». Ваша поддержка, бесспорно, самое ценное, что есть у нас», — сказано в сообщении клуба в соцсети «ВКонтакте».