Йюнге: после одного-двух матчей тренер «Куньлуня» меня невзлюбил

Новичок «Трактора» форвард Рикард Йюнге прокомментировал свой переход из «Куньлунь Ред Стар».

«У меня длинная история обмена. Я готовился к сезону дома в Швеции, как и всегда, шёл по своей тренировочной программе. Затем мы встретились с игроками« Куньлуня» и начали предсезонку. После одного-двух матчей тренер меня невзлюбил, и в итоге я оказался в «Харбине». Неделю назад я узнал об интересе «Трактора». Когда мой агент сказал о возможном переходе, я подумал, что это отличные новости.



О «Тракторе» я слышал много хорошего, сплошной позитив. Мне всегда нравилось играть в Челябинске со своими предыдущими командами. Здесь хороший состав, классная арена и атмосфера на трибунах. Вдобавок я поговорил с Линусом Виделлем, и он сказал, что здесь работают профессионалы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.