«Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Бо Хорватом на $ 33 млн

«Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Бо Хорватом. Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн.

Инсайдер TSN: «Ванкувер» и Хорват приближаются к сделке

22-летний форвард в прошедшем сезоне принял участие в 81 матче регулярного чемпионата и отметился 52 (20+32) баллами за результативность при показателе полезности "-7". Всего в НХЛ на его счету 117 (49+68) очков в 231 матче при показателе полезности "-45". Он был выбран «Ванкувером» на драфте 2013 года под общим девятым номером.

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