Инсайдер TSN: «Ванкувер» и Хорват приближаются к сделке

Инсайдер TSN Боб Маккензи поделился ожиданиями от нового контракта форварда канадской команды Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорвата. Есть сведения, что речь идёт о шестилетнем контракте с годовой зарплатой порядка 5,6 – 5,8 млн долларов.



«Судя по заявлениям генменеджера «Кэнакс» Джима Беннинга, всё выглядит так, что стороны приближаются к сделке. Мои ожидания по контракту – срок больше 5 лет (6 или 7?), годовая зарплата больше 5 миллионов, но меньше 6», – написал Маккензи в своём «твиттере».

«Ванкувер» в ближайшее время подпишет новый контракт с Бо Хорватом