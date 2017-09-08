Капризов и Нестеров вернулись в состав ЦСКА на дерби с «Динамо»

Главные тренеры московского ЦСКА и «Динамо» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
6:1 в матче ЦСКА – «Динамо» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Дмитрий Ерыкалов уверен, что ЦСКА сегодня потеряет очки.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Григоренко – Любимов;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Блажиевский – Ожиганов, Скотт – Попов – Петров;
Науменков – Макеев, Телегин – Андронов – Ничушкин.
«Динамо» (Москва)
Бочаров (Ерёменко);
Вишневский – Хиетанен, Карсумс – Бойд – Тарасов;
Соловьёв – Никулин, Злобин – Казионов – Артюхин;
Кутейкин – Корягин, Брюквин – Комаров – Алексеев;
Зайцев – Волков, Марковин – Яковлев – Подшендялов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся в Москве в 19:30.
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