Мартемьянов: «Амур» морально устал, за 40 дней мы сменили 11 городов

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:8).



«Первый период начали неплохо, собранно в обороне и атаке. Игра получалась и давалась. К сожалению, после третьего гола, который был решающим, команда была не готова ни к оборонительным, ни к атакующим действиям. Были попытки. Большие вопросы к игрокам, сейчас состоялось короткое собрание, будем разбираться, что случилось. Счёт говорит сам за себя, поздравим команду соперника с хорошей игрой и победой.



Много удалений? У нас, к сожалению, очень длинная поездка была, восьмая игра на выезде. Может быть, это потеря концентрации. Больше не физическая, а моральная усталость. За 40 дней мы сменили 11 городов. Возможно, и в этом есть причина столь блёклой игры. Перед каждым матчем предупреждаем, чтобы максимально убирали ненужные удаления, но не до всех получается достучаться. Игра в неравных составах предопределила результат», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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