Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»

«Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:1.

6:1 в матче ЦСКА – «Динамо» не будет. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Дмитрий Ерыкалов уверен, что ЦСКА сегодня потеряет очки.

Ренат Мамашев вывел нижегородцев вперёд в концовке первого периода, реализовав большинство. В начале второй двадцатиминутки Евгений Ковыршин восстановил равенство, наказав также соперника за удаление, однако затем Владимир Галузин сделал счёт 2:1. В оставшееся время шайб заброшено не было.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».