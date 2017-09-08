Озолиньш: «Барыс» разорвал рижское «Динамо» в клочья

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал домашнее поражение в матче с «Барысом» со счётом 0:6.

«Сегодня соперник разорвал нас в клочья. Точка. Что я сказал бы болельщикам, освиставшим команду после второго периода? Снимайте скальп с меня, ребят не трогайте. Что произошло с командой за две недели? Как я уже сказал, критикуйте меня, хоккеистов оставьте в покое. Что касается предстоящего выезда, то все травмированные остаются в Риге. Если кому-то врач разрешит играть, они присоединятся к нам по ходу», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.