Артамкин: давно хотел сыграть, но неприятно, что «Северсталь» проиграла

Вратарь «Северстали» Алексей Артамкин поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ. В матче со СКА Артамкин вышел на замену Сергея Магарилова при счёте 1:4, встреча завершилась со счётом 2:7.

«От матча остались двоякие впечатления. С одной стороны — первый матч. Давно хотелось сыграть. С другой стороны — мы проиграли. А проигрывать всегда неприятно. Без разницы, дебют или нет, но выиграть хочется всегда. Когда пропускаешь, то недоволен всегда, и своей игрой тоже. Любой хочет побеждать, сыграть на ноль», — цитирует Артамкина пресс-служба клуба.

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