Вей: наконец-то случился мой первый гол, надеюсь, шайб будет всё больше

Нападающий «Барыса» Линден Вей поделился впечатлениями после своего первого гола за казахстанскую команду, забитого в матче с рижским «Динамо».



«Мой первый гол в лиге? Наконец-то он случился. Много моментов было у меня в прошлых матчах, чтобы отпраздновать это пораньше. Надеюсь, теперь шайб будет больше и больше, как и побед нашей команды.



«Динамо» было легко обыграно? Нет, ни один из матчей не даётся легко. Мы уверенно начали, хорошо провели первый период и удачно использовали свои моменты. Дальше придерживались плана на игру, и всё получилось. Теперь хочется сохранить этот позитивный настрой, этот запал и прибавлять от матча к матчу", — цитирует Вея официальный сайт клуба.

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